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Франція та Італія домовилися про купівлю сотень ракет для SAMPT-T, частину з них отримає Україна – lʼOpinion

За даними медіа, міністри оборони країн досягли цієї домовленості під час зустрічі в Італії. 

Франція та Італія домовилися про купівлю сотень ракет для SAMPT-T, частину з них отримає Україна – lʼOpinion
Фото: Мілітарний

Італія та Франція домовилися замовити 700 ракет для комплексів SAMPT-T, і частину з них має отримати Україна. Про це пише lʼOpinion

Учора до Рима з візитом прибув міністр оборони Франції. Він провів зустріч із італійським колегою. Сторони повідомили, що продовження військової підтримки України та новий порядок денний допомоги" стояли на першому місці в їхньому порядку денному разом із "заходами зі зміцнення військової економіки".

За даними журналістів, саме на цій зустрічі міністри домовилися про спільне замовлення ракет. Яка саме кількість призначена для України – поки невідомо.

SAMP-T – система, призначена для захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також система з протибалістичною здатністю. Зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam. Ці комплекси ППО Україні передадуть спільно Франція та Італія. 

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