Вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних внаслідок російського удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією", - написав Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули.