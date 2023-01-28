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У Костянтинівці вже 14 поранених від удару росіян

Керівник ОВА знову закликав цивільних евакуюватися.

У Костянтинівці вже 14 поранених від удару росіян
Фото: Павло Кириленко в Telegram

Вже відомо про 3 загиблих і 14 поранених цивільних внаслідок російського удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією", - написав Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули.

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