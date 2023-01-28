На трасі Одеса-Рені заборонили рух вантажівок

Утворився затор до 15 кілометрів в обох напрямках.

На трасі Одеса-Рені через негоду та ДТП утворився 15-кілометровий затор. Влада вимушена заборонити рух вантажівок.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"Тимчасове перекриття руху для великовантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест). Рух тимчасово перекривається у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний мокрий сніг та дощ), з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження набувають чинності з 13:00 28 січня по 13:00 неділі, 29 січня.

На цій трасі ускладнено рух у зв'язку з великим транспортним потоком великовантажних засобів, а також дорожньо-транспортною пригодою, що сталася на 182 кілометрі цієї дороги, внаслідок чого утворився затор до 15 кілометрів в обох напрямках біля с. Кирнички.

Водіїв просять враховувати погодні умови та планувати свої маршрути заздалегідь, за можливості не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 січня, ввечері поблизу села Гамаліївка, що на трасі Київ-Чоп, трапилась масштабна аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом постраждали 36 людей, серед них - діти.