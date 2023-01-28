Окупанти вже вдруге стріляють по цій пожежній частині.

Російські війська в ніч на 28 січня обстріляли приміщення пожежної частини у Гуляйполі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей. Вже вдруге ворог обстріляв пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе", – йдеться у повідомленні.

Сталося пряме влучання в будівлю пожежної частини. Внаслідок удару пробито дах, повилітали вікна, двері та ворота в гаражі.

"Уламки влучили в пожежну автоцистерну, осколками пробито переднє колесо та відсік з апаратами на стисненому повітрі, а також ємність для питної води", – повідомили в ДСНС, додавши, що пожежна частина була прихистком для сотень місцевих жителів, які звертались за допомогою.

На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч на 26 січня російські окупанти влучили в об’єкт енергетики на Запоріжжі.