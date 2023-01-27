На Одещині роботи з відновлення енергоінфраструктури триватимуть до кінця січня, - ДТЕК

Через обстріл 26 січня на Одещині все ще складна ситуація зі світлом, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.

Про це заявили у ДТЕК.

"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні компанії.

До завершення ремонтних робіт область не зможе повернутись до стабілізаційних графіків відключень електроенергії, додали у ДТЕК.

Наразі фахівці працюють над тим, аби давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу. "Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - зазначили енергетики.

Нагадаємо, всю ніч на 26 січня тривала атака дронами, вдень енергетична інфраструктура України потрапила під ракетні обстріли - постраждало декілька магістральних підстанцій. У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення електроенергії.

За інформацією Укренерго, після завершення обстрілів ситуацію в енергосистемі стабілізували, найбільші проблеми залишаються тільки в Одеському регіоні.