Відбулося перше засідання так званого фінансового "Рамштайну"

26 січня відбулося перше засідання керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України, так званий фінансовий "Рамштайн".

Про це йдеться на урядовому порталі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу перелічив основні завдання платформи.

Серед них:

прогнозована, ритмічна бюджетна підтримка України у 2023 році для фінансування дефіциту бюджету;

робота над планом і початок відновлення нашої держави;

координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (мова йде про страхування воєнних ризиків для потенційних інвесторів, державно-приватне партнерство, допомога із фінансування проектів підтримки малого бізнесу, який забезпечує велику кількість робочих місць).

За словами Шмигаля, Кабмін передбачив чотири пріоритетні напрямки фінансування відбудови України: відновлення енергетики та компенсація втрачених потужностей генерації, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла та критичної і соціальної інфраструктури.

Прем’єр додав, що ресурси на відновлення планують залучати з чотирьох джерел: конфісковані російські активи, кошти держбюджету, кошти міжнародних партнерів та донати приватних осіб і бізнесу. При цьому саме конфісковані росактиви мають стати основним джерелом відновлення.

Нагадаємо, в Україні створили Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали Меморандум про співробітництво, який передбачає запуск платформи «Україна – наш Дім».