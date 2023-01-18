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Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти

У вівторок, 17 січня, на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою.

Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Фото: city-adm.lviv.ua/

У вівторок, 17 січня, ввечері поблизу села Гамаліївка, що на трасі Київ-Чоп, трапилась масштабна аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом постраждали 36 людей, серед них - діти.

Про це повідомила пресслужба міськради Львова.

Постраждалих відправили до лікарень. Так, у лікарні Святого Пантелеймона перебуває 25 пацієнтів: 10 привезли "каретами" швидких, 15 - самозвернення. А до лікарні Святого Луки відправили вісьмох пацієнтів. Лікарня Святого Миколая прийняла трьох дітей.

"Стан - важкий і середньої важкості", - повідомили лікарі.

За інформацією правоохоронців, через ДТП рух на цьому відрізку дороги ускладнено. Поблизу Гамаліївки є затори. 

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що під час ДТП в автобусі перебували 38 пасажирів.

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