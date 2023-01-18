До божевільних заяв РФ додалися заяви про канонічні конфесії в Україні, – Кислиця

"Це справжнє знущання, коли співучасник злочинів проти людяності розповідає РБ, яка конфесія в Україні має бути визнана канонічною, а яка – єретичною".

До заяв Росії про бойових комарів, брудні бомби, хімічну зброю та секретні біолабораторії додалися заяви про канонічні конфесії в Україні.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, яке скликала РФ для обговорення нібито утисків російської церкви в Україні, пише Укрінформ.

“Ми вже чули божевільні заяви про бойових комарів, українські брудні бомби й хімічну зброю, секретні лабораторії тощо. Сьогодні російський представник пішов ще далі. Це справжнє знущання з Ради Безпеки, коли співучасник злочинів проти людяності вбирається в мантію проповідника й розповідає РБ, яка конфесія в Україні має бути визнана канонічною, а яка – єретичною”, – сказав він.

Кислиця зазначив, що представник путінського режиму зловживає постійним представництвом неіснуючої країни (СРСР) і змушує Раду Безпеки слухати його дезінформаційні заяви. Росія намагається “відвернути увагу цього органу від реальних загроз безпеці, що випливають з її агресії, і створити димову завісу, приховуючи свої злочини за тоннами фальшивок”, – додав він.

Постпред зачитав заяву Української православної церкви, у якій наголошується, що вона “не зверталася до жодної держави по допомогу в захисті своїх прав, тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну”.

“Ми стурбовані тим, що питання про Українську православну церкву порушується структурами, які не мають до нас жодного сосунка. Ми закликаємо владу росії не виступати від імені нашої Церкви на міжнародних майданчиках і не використовувати релігійний чинник у своїх політичних цілях”, – зазначено у заяві.

Також Кислиця озвучив заяву різних релігійних конфесій в Україні, у якій наголошується, що війна принесла віруючим “величезні страждання, а свобода людей, їхні релігійні переконання фактично стали первісною мішенню російських окупантів”.

За одинадцять місяців окупанти зруйнували або розграбували понад 270 церков і релігійних будівель, убили й замучили до смерті десятки священнослужителів.

“Куди б не прийшла росія, свобода віросповідання закінчується”, – зазначають керівники різних християнських конфесій та мусульманських організацій.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка заявила, що Росія діє як терористична організація, а не постійний член Радбезу ООН.