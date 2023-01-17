В Україні загинув канадський медик-волонтер

В Україні, на війні проти російських окупантів, загинув 28-річний Григорій Цехмістренко. Він працював медиком під час російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CBC.

“Цехмістренко, відомий друзям як Грег, помер десь між ніччю 14 січня та ранком 15 січня в Бахмуті”, - йдеться у повідомленні.

Рідні загиблого підтверджують факт загибелі Григорія Цехмістренка, котрий був українцем за походженням.

Відповідаючи на прохання підтвердити смерть Цехмістренка, відділ глобальних справ Канади відповів, що не може надати жодної інформації “через міркування безпеки”.

Як раніше повідомлялось, доброволець з Австралії Сейдж О'Доннелл загинув у війні, яку розв’язала Росія проти України.