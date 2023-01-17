Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу, - Кіссінджер

Кіссінджер все ще наполягає на важливості перемовин із РФ.

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер вважає, що результатом російського вторгнення може стати вступ України до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу”, - сказав 99-річний Кіссінджер в Давосі.

Він додав, що вірить у підтримку діалогу з Росією, поки триває війна, з метою припинення бойових дій, якщо Україна зможе повернути захоплену Росією після 24 лютого територію.

Кіссінджер знову застеріг від прямого конфлікту між Заходом і Росією. Більше того, він наголосив на важливості дозволу Росії знову приєднатися до міжнародної системи.

Колишній держсекретар США також закликав у своїй промові до покращення зв’язків між США та Китаєм, щоб знизити ризики конфлікту між двома ядерними державами.

Зокрема, обидві сторони повинні уникати дій стосовно Тайваню, які свідчать про “неминучі розборки”.

Нагадаємо, раніше Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.