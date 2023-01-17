“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
ГоловнаСвіт

Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу, - Кіссінджер

Кіссінджер все ще наполягає на важливості перемовин із РФ.

Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу, - Кіссінджер
Фото: EPA/UPG

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер вважає, що результатом російського вторгнення може стати вступ України до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ідея нейтральної України за цих умов більше не має сенсу”, - сказав 99-річний Кіссінджер в Давосі.

Він додав, що вірить у підтримку діалогу з Росією, поки триває війна, з метою припинення бойових дій, якщо Україна зможе повернути захоплену Росією після 24 лютого територію.

Кіссінджер знову застеріг від прямого конфлікту між Заходом і Росією. Більше того, він наголосив на важливості дозволу Росії знову приєднатися до міжнародної системи.

Колишній держсекретар США також закликав у своїй промові до покращення зв’язків між США та Китаєм, щоб знизити ризики конфлікту між двома ядерними державами.

Зокрема, обидві сторони повинні уникати дій стосовно Тайваню, які свідчать про “неминучі розборки”.

Нагадаємо, раніше Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також