Нідерланди розглядають можливість надати Україні ЗРК Patriot, - Bloomberg (оновлено)

У Нідерландах розглядають можливість відправити системи Patriot в Україну, повідомляє Bloomberg.

Країна хоче приєднатися до США та Німеччини, аби зміцнити українську протиповітряну оборону. Остаточне рішення уряд Нідерландів має ухвалити незабаром.

За словами представниці міністерства оборони Нідерландів Саші Лувофф, її держава постійно розглядає можливість оборонної підтримки України і віддає перевагу військовим поставкам.

Такий крок партнерів зумовлений останніми подіями в Дніпрі, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку і забрала життя 45 українців.

До фактичного розгортання систем Patriot в Україні може пройти декілька місяців. Адже необхідно навчити українських військових роботі з установками. До прикладу, цього тижня США почнуть в Оклахомі підготовку українців з користування Patriot.

Видання зазначає, що персонал ППО Нідерландів тісно співпрацює з німецькими колегами. До слова, у Європі Patriot-и використовують лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Оновлення. Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні Patriot услід за Сполученими Штатами й Німеччиною, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 16 січня Президент Володимир Зеленський провів уже другу від початку року розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. До цього глави МЗС України і Нідерландів обговорили передачу ППО нашій державі.