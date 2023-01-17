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ДТЕК: На Одещині утворився "дуже суттєвий" дефіцит електрики

В області продовжують діяти екстрені відключення.

ДТЕК: На Одещині утворився "дуже суттєвий" дефіцит електрики
Фото: nytimes.com

Внаслідок останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України на Одещині утворився "дуже суттєвий" дефіцит електроенергії, споживання обмежено наполовину.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що внаслідок цього "Укренерго" зменшив кількість електроенергії, яку може використати Одеська область. ДТЕК Одеські електромережі отримала розпорядження на обмеження, які становлять половину нормального споживання. 

При цьому критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії.

"За таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення. До графіків можна буде повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а Укренерго зможе надати більші ліміти споживання", – зауважили в компанії. 

Нагадаємо, що Національна комісія з регулювання енергетики оштрафувала компанії Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. Причиною стало недотримання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електрики.

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