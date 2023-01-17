У Польщі відбулася перша особиста зустріч Залужного і голови об’єднаного комітету начальників штабів США

Генерали обговорили потреби ЗСУ для прискорення перемоги над російськими окупантами.

У Польщі відбулася зустріч Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

Про це йдеться в повідомленні Головнокомандувача на сторінках у соцмережах.

Це перша особиста зустріч українського та американського генералів.

"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - розповів Залужний.

Нагадаємо, цього місяця Залужний і Міллі мали телефонну розмову. Йшлося про ситуацію на фронті.

Торік у грудні Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Польщі.