У Польщі відбулася перша особиста зустріч Залужного і голови об’єднаного комітету начальників штабів США

У Польщі відбулася зустріч Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.
Про це йдеться в повідомленні Головнокомандувача на сторінках у соцмережах.
Це перша особиста зустріч українського та американського генералів.
"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - розповів Залужний.
Нагадаємо, цього місяця Залужний і Міллі мали телефонну розмову. Йшлося про ситуацію на фронті.
Торік у грудні Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Польщі.