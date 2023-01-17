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Лубінець пропонує провести зустріч з Червоним Хрестом щодо допуску до полонених

Попередньо пропозицію прийняли.

Лубінець пропонує провести зустріч з Червоним Хрестом щодо допуску до полонених
Фото: facebook/Дмитро Лубінець

Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримав доступ до полонених. У зв'язку з цим планується організація онлайн-зустрічі з представниками України, Росії та самої організації.

Про це повідомив у Телеграм уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, однією з тем для обговорення з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині була тема роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а зокрема, недопуск їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує РФ.

Лубінець запропонував організувати онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних Моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України. За його словами, така зустріч потрібна для обговорення проблеми допуску та знаходження шляхів її вирішення, аби представники Моніторингових місій могли отримати доступ.

Омбудсмен зазначив, що його пропозицію прийняли, але наразі він чекає на погодження. Лубінець сподівається, що зустріч відбудеться.

Раніше Лубінець казав, що не знає, яких саме українських полонених, утримуваних РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

8 грудня представники Червоного Хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених. Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети гігієни, ковдри та теплий одяг. Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме полонених вони відвідували.

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