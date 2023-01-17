Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабної війни Росія викрала майже 14 000 дітей з України

Повернулися додому 125 дітей.

З початку повномасштабної війни Росія викрала майже 14 000 дітей з України
Фото: Центр нацспротиву

З початку повномасштабного вторгнення російська армія вкрала майже 14 000 українських дітей. В Україну вдалося повернути тільки 125 з них.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомила радник-повноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, наразі вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щодо 13 899 маленьких українців, які були депортовані окупантами.

“На жаль, можемо сказати, що лише 125 дітей нам вдалось повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини”, – сказала Герасимчук.

 

Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 456 українських дітей. Зараз відомо про 897 дітей, які дістали поранення внаслідок російської збройної агресії.

“Навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардувань Росії, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 млн українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, постраждали”, – наголосила Герасимчук.

 

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Нідерландів Вопке Гукстра у понеділок, 16 січня, засудили депортацію російськими окупантами тисяч українських дітей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також