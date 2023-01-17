З початку повномасштабної війни Росія викрала майже 14 000 дітей з України

З початку повномасштабного вторгнення російська армія вкрала майже 14 000 українських дітей. В Україну вдалося повернути тільки 125 з них.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомила радник-повноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, наразі вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щодо 13 899 маленьких українців, які були депортовані окупантами.

“На жаль, можемо сказати, що лише 125 дітей нам вдалось повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини”, – сказала Герасимчук.

Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 456 українських дітей. Зараз відомо про 897 дітей, які дістали поранення внаслідок російської збройної агресії.

“Навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардувань Росії, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 млн українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, постраждали”, – наголосила Герасимчук.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Нідерландів Вопке Гукстра у понеділок, 16 січня, засудили депортацію російськими окупантами тисяч українських дітей.