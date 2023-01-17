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У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по будинку

Підтверджена загибель 44 людей. Найменшій жертві не було і року. 

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці удару російської ракети по будинку
Фото: Валентин Резніченко

О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці завершено. Підтверджена загибель 44 людей, зокрема пʼяти дітей.

Поранено – 79 мешканців. Врятували 39 осіб, повідомили в ДСНС

"44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п'ятеро дiтей. Найменшому хлопчику не було й року", – додав у Телеграм голова ОВА.

14 січня під час масованої російської атаки ракета влучила в житловий будинок на Набережній Перемоги. Повністю обвалився цілий підʼїзд, решта будинку була пошкоджена. Рятувальники невпинно шукали під завалами людей. Вдалося врятувати 39 осіб.

За даними Повітряних сил, росіяни завдали удару Х-22 – надзвуковою ракетою, що має низьку точність при враженні наземних цілей. Спроможності збивати такі ракети система ППО України все ще не має. 

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