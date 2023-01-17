Фінляндія готова взяти участь у постачанні танків Leopard Україні

Міністр закордонних справ висловив сподівання, що рішення про передачу цих танків українцям буде ухвалено.

Фінляндія готова взяти участь у коаліції для постачання танків Leopard Україні. Про це у межах Всесвітнього економічного форуму заявив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, пише Reuters.

Голова фінського міністерства зазначив, що він сподівається на ухвалення рішення про початок постачання танків.

"Зараз ми ведемо інтенсивні дискусії щодо того, що ще ми можемо зробити як Європейський Союз, Північні країни, щоб допомогти Україні", – сказав він.

Міністр додав, що триває дискусія щодо танків "Леопард", і що Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці і постачанні.

У вівторок союзники Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб він дозволив постачання танків Leopard німецького виробництва в Україну перед зустріччю в п’ятницю у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, під час візиту до Львова минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова надати Україні німецькі сучасні танки в межах міжнароднодної коаліції. Для постачань потрібна згода Німеччини.