Шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди – мінімальні, – ДСНС

У рятувальників є певні алгоритми, як діяти в таких ситуаціях.

Шанси на те, що у Дніпрі на місці влучання російської ракети в житловий будинок досі залишаються живі люди, є мінімальними.

Про це у телемарафоні заявив речник ДСНС Олександр Хорунжий, передає Укрінформ.

"Зараз надія на те, що там є хтось живий, – є. Ми завжди сподіваємося. Але шанси – мінімальні, будемо реалістами. І все ж таки ми далі працюємо, щоб знайти всіх", – уточнив Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС зазначив, що у рятувальників є певні алгоритми щодо ліквідації подібних надзвичайних ситуацій – наслідків ракетних обстрілів, і співробітники рятувальної служби діють саме за ними.

"Працюємо, зокрема, і з комунальними службами. І дійсно там є і хвилини тиші, і завдяки ним люди були врятовані. Серед іншого, розбираємо конструктивні елементи, які нависають, щоб не було небезпеки як для людей, так і для особового складу", – пояснив Хорунжий.

Він також нагадав, що якщо є сигнал повітряної тривоги, то людям потрібно ховатися в укриття.

"Друге – якщо людина все ж таки опинилася під завалом, то перше, що вона має зробити – голосно про себе повідомити, щоб рятувальники разом з комунальними службами і з усіма іншими необхідними службами – почули цю людину і визначили місце її перебування. Це основна порада – якщо не можете кричати, то потрібно постукати по чомусь", – додав речник ДСНС.

Він також уточнив, що людина може вивільнитися, якщо є така можливість, але при цьому потрібно враховувати ситуацію, щоб не зачепити конструкції, на яких все тримається.

Нагадаємо, за оновленими даними, станом на 11 годину рятувальники виявили тіла 44 загиблих від російського удару по житловому будинку в Дніпрі.

За даними ЗСУ, Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення кораблів. На суші ці ракети мають низьку точність. Розвідка Британії повідомляла, що подібними боєприпасами Росія чинила й інші терористичні удари з великою кількістю жертв.

Докладно про українців, чиї життя забрав ворожий ракетний удар, читайте в матеріалі LB.ua.