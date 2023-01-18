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На Херсонщині за добу 4 людини отримали поранення через російські обстріли

Усього за добу росіяни обстріляли область 83 рази.

На Херсонщині за добу 4 людини отримали поранення через російські обстріли
Ілюстративне фото
Фото: Кирило Тимошенко у Telegram

На Херсонщині за минулу добу, 17 січня, 4 людини отримали поранення через російські обстріли.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА”, - повідомив Янушевич.

Зокрема, Херсон росіяни обстріляли 26 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

Також повідомляється, що минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.

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