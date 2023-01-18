Путін досі має таємних союзників у Європі, - прем'єр Іспанії

"Російський автократ не самотній у своєму прагненні розколоти світ і повернути час назад".

У багатьох країнах Європи досі залишилися прихильники Володимира Путіна та російської влади. Однак, вони наразі приховують свої симпатії до Москви.

Про це заявив Всесвітньому економічному форумі у Давосі прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише La Vanguardia.

"Російський автократ не самотній у своєму прагненні розколоти світ і повернути час назад. Він має багато союзників у Європі, які зараз приховують свої симпатії до нього. Але всього рік тому вони приїжджали до нього і хвалили його методи", - зазначив Санчес.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язках із Путіним звинувачували колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Повідомлялося, що Берлусконі пропонував разом з Меркель стати посередниками у переговорах України з РФ.

Після припинення повноважень прем'єра у 2011 році, Берлусконі продовжив підтримувати контакти з Путіним, якого вважає своїм другом.

Також у тісних відносинах із російською "верхівкою" звинуватили голову агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома.