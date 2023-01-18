Відносини між релігійними громадами в Україні погіршились через російську агресію проти України, - помічниця генсекретаря ООН

Помічниця генсекретаря ООН закликала українську владу забезпечити дотримання міжнародного права при обшуках в приміщеннях і місцях відправлення культу.

Російське вторгнення в Україну призвело до найсерйозніших форм порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права в повсякденному житті людей в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на помічницю Генерального секретаря ООН з прав людини Ільзе Брандс-Керіс.

“Напруженість між українськими громадами в Україні існувала десятиліттями. Відносини погіршилися після збройного нападу Російської Федерації на Україну», - сказала вона.

Ільзе Брандс-Керіс висловила стурбованість обмеженнями свободи віросповідання в Україні. На її думку, це відбувається і на території, контрольованій урядом, і на території, окупованій Росією.

Помічниця генсекретаря ООН закликала українську владу “забезпечити, щоб будь-які подібні обшуки в приміщеннях і місцях відправлення культу проходили відповідно до міжнародного права”.

Нагадаємо, що Служба безпеки України 14 грудня прийшла з контррозвідувальними заходами до обʼєктів УПЦ (МП) у девʼяти областях. Зокрема, на території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої “Республіки Підкарпатська Русь” з текстом гімну “підкарпатських русинів”.

А раніше, 30 листопада, СБУ завершила перевірку Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробудження матушки-Русі".

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування. Правоохоронці виявили велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів.