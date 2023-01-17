Головне за день. Вівторок, 17 січня

Сорок п’ять загиблих унаслідок ворожого удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, знищена ворожа СУшка, новий міністр оборони Німеччини, відставка Арестовича. Яким запам’ятається 328-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російської ракетної атаки 14 січня у Дніпрі загинули 45 людей, у тому числі шестеро дітей.

17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці завершилися. О 13:00 була підтверджена загибель 44 людей, зокрема пʼяти дітей.

15 тіл залишаються неідентифікованими. В лікарнях перебувають 28 врятованих людей, 10 – у важкому стані. За даними поліції, 39 осіб врятовано, з них шестеро дітей. 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей. Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких четверо – діти.

П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Двоє дітей наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. Загалом із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих.

Про постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку дніпрян можна прочитати тут.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Наші захисники знищили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

Противник завдав 4 ракетних ударів, 2 з яких по цивільному об’єкту Краматорська. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 17 січня – в новині.

Внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що також мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - розповів прем'єр.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія вкрала майже 14 000 українських дітей. В Україну вдалося повернути тільки 125 з них.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомила радник-повноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

За її словами, наразі вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щодо 13 899 маленьких українців, які були депортовані окупантами.

“На жаль, можемо сказати, що лише 125 дітей нам вдалось повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини”, – сказала Герасимчук.

Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 456 українських дітей. Зараз відомо про 897 дітей, які дістали поранення внаслідок російської збройної агресії.

Упродовж 2023 року Європейська Комісія планує щоквартально виплачувати Україні по 4,5 млрд євро.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС з економіки й фінансів.

За його словами, вчора від імені Єврокомісії він підписав меморандум про порозуміння. Документ визначає умови і терміни виплати цієї позики Україні.

“Умови включають реформи України щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та енергетичного сектору. Перша виплата у 3 млрд євро була здійснена сьогодні без умов, щоб допомогти Україні забезпечити актуальні фінансові потреби”, – зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що головним завданням на сьогодні є допомогти Україні пережити зиму. Очікується, що Єврокомісія забезпечить стабільне надходження фінансів і надалі.

Докладніше – в новині.

Новим міністром оборони Німеччини стане соратник канцлера Олафа Шольца по партії та міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Він змінить на посаді Крістіне Ламбрехт, яка 16 січня попросила про відставку.

Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а з 2017 року є членом земельного парламенту в Ганновері.

Олексій Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента.

За його словами, він хоче показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО.

На тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі нібито збитої українською ППО ракети в Повітряних силах наголосили, що всі коментатори повинні поширювати перевірені дані. Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22.

В Офісі президента прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника задовольнили.

Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що керівник Апарату Офісу президента Марія Вітушок підписала відповідний наказ.

Олімпійські ігри 2026-2032 років транслюватимуться безкоштовно в 49 країнах Європи, за винятком Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба МОК.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 пройде в Італії (Мілан та Кортіна-д’Ампеццо), літні Олімпіади 2028 та 2032 років пройдут у Лос-Анджелесі (США) та Брісбені (Австралія) відповідно. Господарку зимових Ігор-2030 ще не визначено (буде оголошено у поточному році на 140-й сесії Міжнародного олімпійського комітету у Мумбаї).

МОК продав медіаправа на показ змагань Європейському мовному союзу та Warner Bros. Discovery. Кожен член ЄМС транслюватиме понад 200 годин літніх Олімпійських ігор та не менше 100 годин зимових Олімпійських ігор по телебаченню, а також проводячи радіотрансляції, прямі трансляції та репортажі через Інтернет, програми та платформи соціальних мереж.

До переліку країн, де відбуватимуться безкоштовні трансляції, входить і Україна.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!