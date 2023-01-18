В РНБО попередили, що роспропаганда поширює дезінформаційні теорії про трагедію в Броварах

Російська пропаганда і ворожі телеграм-канали взялися висувати різні дезінформаційні теорії щодо авіакатастрофи в Броварах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Серед них - версія про "збиття гвинтокрила українською ППО".

"Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Інша теорія роспропаганди - "це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив 2018 року колишній міністр МВС". У ЦПД зазначили, що це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом. Якби фахівці виявили несправність, транспортному засобу не дали б дозвіл на виліт або замінили на справний.

Згодом пропагандисти поширили версію про "замовне вбивство екіпажу" російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією".

"Найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнер" Є. Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його «"елітні" вояки продовжують вбивати українців", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Українців закликали очікувати на офіційну версію слідства.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними речника Повітряних сил Юрій Ігната, вертоліт, що потрапив у аварію, раніше був наданий Україні французькими партнерами. Наразі Кабмін призначив виконувачем обов'язків очільника міністерства главу Нацполіції Ігоря Клименка.

СБУ заявила, що має три основні версії причин катастрофи в Броварах.