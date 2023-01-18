На Херсонщині росіяни групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди"

На тимчасово окупованих територіях росіяни не припиняють обкрадати помешкання українців.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області рашисти пересуваються групами по 10-15 осіб і обкрадають порожні домівки.

Рашисти проводять там обшуки і виносять усю побутову техніку й меблі.

Нагадаємо, окупаційна влада оголосила на Херсонщині інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

Раніше стало відомо, що росіяни розкрадають на Луганщині Сєвєродонецький "Азот" і шахти.