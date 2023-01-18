Дніпро, 14 січня 2023-го. Пам'ятатимемо, сумуватимемо...
Дніпро, 14 січня 2023-го. Пам'ятатимемо, сумуватимемо...
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Британська розвідка назвала тип ракети, якою Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру
Британська розвідка назвала тип ракети, якою Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру
Арестовича звільнили з посади радника Офісу президента
Арестовича звільнили з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСвіт

Росія гальмує Чорноморську зернову ініціативу, - представниця США в ООН

Через російську бездіяльність зерно рухається вдвічі повільніше, ніж у вересні та жовтні.

Росія гальмує Чорноморську зернову ініціативу, - представниця США в ООН
Фото: ЕРА/UPG

Чорноморська зернова ініціатива гальмується через відсутність співпраці з Росією.

Про це повідомила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

“Зараз десятки кораблів чекають на участь. І десятки інших чекають на перевірку, перш ніж вони зможуть перемістити свій зерновий вантаж”, - наголосила дипломатка.

Вона підкреслила, що навмисне уповільнення інспекцій Росією призвело до того, що мільйони тонн зерна не дісталися країнам, що розвиваються, які відчайдушно його потребують.

Таким чином 2,5 млн тонн зерна просто чекають на переміщення. 

“Деякі кораблі чекали більше місяця. Зерно рухається вдвічі повільніше, ніж у вересні та жовтні”, - підкреслила посол США в ООН.

Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що ця ініціатива мала забезпечити переміщення 5 млн тонн їжі на місяць. 

“Я попросила членів Ради Безпеки ООН приєднатися до нас і закликати Росію негайно розширити співпрацю”, - підсумувала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза – 15,6 млн тонн, пшениця – 8,6 млн тонн та соняшникова олія – 3,3 млн тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також