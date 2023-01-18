Росія гальмує Чорноморську зернову ініціативу, - представниця США в ООН

Через російську бездіяльність зерно рухається вдвічі повільніше, ніж у вересні та жовтні.

Чорноморська зернова ініціатива гальмується через відсутність співпраці з Росією.

Про це повідомила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

“Зараз десятки кораблів чекають на участь. І десятки інших чекають на перевірку, перш ніж вони зможуть перемістити свій зерновий вантаж”, - наголосила дипломатка.

Вона підкреслила, що навмисне уповільнення інспекцій Росією призвело до того, що мільйони тонн зерна не дісталися країнам, що розвиваються, які відчайдушно його потребують.

Таким чином 2,5 млн тонн зерна просто чекають на переміщення.

“Деякі кораблі чекали більше місяця. Зерно рухається вдвічі повільніше, ніж у вересні та жовтні”, - підкреслила посол США в ООН.

Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що ця ініціатива мала забезпечити переміщення 5 млн тонн їжі на місяць.

“Я попросила членів Ради Безпеки ООН приєднатися до нас і закликати Росію негайно розширити співпрацю”, - підсумувала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза – 15,6 млн тонн, пшениця – 8,6 млн тонн та соняшникова олія – 3,3 млн тонн.