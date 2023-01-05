За час повномасштабної війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції

Майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення. У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза — 15,6 млн тонн, пшениця — 8,6 млн тонн та соняшникова олія — 3,3 млн тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

За останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад. Загалом грудень позначився очікуваним зменшенням поставок ріпаку. Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн — він становить 3,3 млн тонн.

Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн. Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів. Першої відправлено 468 тис. тонн, у листопаді це було 466 тис. тонн. Соєвих бобів — 387 тис. тонн у грудні проти 385 тис. тонн у листопаді. Натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.

Значне зменшення спостерігається у відвантаженнях ріпаку: 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.

Майже вдвічі зменшилися обсяги відвантажень ячменю — за грудень експортовано 179 тис. тонн.

Обсяги вивезення шроту мають незначне зменшення у грудні — на 13 тис. тонн — і становлять 331 тис. тонн. На 4 тис. тонн збільшилися поставки олії соєвої — до 20 тис. тонн.

Загальна картина відправок за грудень у відсотках така: 48,32% посідає кукурудза, 23,03% – пшениця, 6,93% – соняшникова олія, соєві боби – 5,74%, насіння соняшника – 4,62%, 4,9% – шрот, ріпак – 3,51%, ячмінь – 2,65%, соєва олія – 0,30%.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур: 15,6 млн тонн – кукурудза (39,96%); 8,6 млн тонн – пшениця (21,98%); 3,3 млн тонн – соняшникова олія (8,37%); 3 млн тонн – ріпак (7,75%); 2,7 млн тонн – насіння соняшника (6,92%); 2,2 млн тонн – шроти (5,8%); 1,7 млн тонн – ячмінь (4,37%); 1,7 млн тонн – соєві боби (4,48%), 188 тис. тонн – соєва олія (0,48%).

Нагадаємо, за святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. При цьому у Босфорі в черзі на перевірку стоять 94 судна.