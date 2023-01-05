Євросоюз виділяє на підтримку українських фермерів більше 15 млн доларів

Гранти будуть надаватися з березня цього року.

Українські сільські домогосподарства, дрібні фермери та малі сільськогосподарські підприємства отримають допомогу на суму 15,5 млн доларів від Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Представництва ЄСв Україні.

Проєкт спрямований на підтримку виробників у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та частині Чернівецької областей. Для цього надаватимуться гранти для інвестицій на рівні фермерських господарств та ланцюжків доданої вартості, також сільгоспвиробники зможуть отримати дорадчі послуги і консультацій.

Починаючи з березня 2023 року, гранти будуть надаватися сільськогосподарським виробникам та сільськогосподарським підприємствам у таких ланцюжках доданої вартості:

Львівська область:

Ягідництво

Овочівництво

Аквакультура

Закарпатська, Івано-Франківська та частина Чернівецької областей:

Гуцульська овеча бриндзя, захищене найменування походження (PDO)

Гуцульська коров'яча бриндзя, захищене найменування походження (PDO)

Закарпатський мед, захищене географічне зазначення (PGI)

Закарпатське вино

Гранти у розмірі від 1 тис. до 25 тис. доларів надаватимуться в українській гривні за чинним обмінним курсом.Отримувачі допомоги повинні будуть зробити відповідний внесок для фінансування запропонованої інвестиції.

Також проєкт передбачає надання допомоги Національній академії аграрних наук у збереженні унікальної національної колекції генетичних ресурсів рослин, яка має світове значення за обсягом та різноманітністю генетичного матеріалу. Цю колекцію перемістять до безпечного місця зберігання, а також покращать базу даних колекцій.

Нагадаємо, влітку 2022 року повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена вкладе 100 мільйонів доларів у нову програму із забезпечення українських фермерів життєво важливими товарами для підтримки майбутніх врожаїв та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки.