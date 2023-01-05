БЕБ арештувало логістичний центр РФ. Холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків

Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн гривень.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Згідно з повідомленням, детективи Бюро економічної безпеки України також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Російської Федерації.

За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують російське громадянство засновників.

Зазначається, що громадяни РФ за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн гривень.

У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, понад 2,2 млрд гривень надійшло у дохід України від арештованих БЕБ активів РФ та РБ.