На ці БТР, які республіка отримала у 2021 році, були встановлені засоби зв'язку та приціли білоруського виробництва.

Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Також до республіки привезли БТР-80К (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння та додатковим зв'язковим і штабним обладнанням), а також броньовані медичні (БММ) та ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ-К) на базі БТР-80.

Ешелон зі 34 одиницями техніки вдень 5 січня прямував у бік Бреста. Припускають, що техніка надійде на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади. При цьому на озброєння одного з батальйонів 38 бригади лише у 2019 році надійшли БТР-70МБ1 (це білоруська модернізація БТР-70). Пізніше інформацію про передачу техніки підтвердили в Міноборони Білорусі.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А для білоруських військових. Так, у вересні 2021 року у Білорусь доставили першу партію нових бронетранспортерів, яка надійшла на озброєння 339 окремого механізованого батальйону 120 механізованої бригади, по декілька одиниць отримали 72 об'єднаний навчальний центр та Військова академія.

У грудні 2021 року до Білорусі прибула друга партія БТР-82А, яка надійшла на озброєння 202 механізованого батальйону 6 механізованої бригади (загалом це 43 одиниці техніки - БТР-82А, БТР-80К та БММ).

Таким чином, переведення на БТР-82А (з БМП-2 та БТР-80 відповідно) торкнулося вже не тільки механізованих, а й підрозділів сил спеціальних операцій.

На БТР-82А, які республіка отримала у 2021 році, були встановлені засоби зв'язку та приціли білоруського виробництва.

Нагадаємо, за інформацією Державної прикордонної служби України, частину російських військових з Білорусі відправлять на Донбас.

Тим часом СБУ викрила на Чернігівщині білоруського шпигуна.