У Сирії воювати легше, ніж в Україні: окупанти скаржаться на свої великі втрати і кращу підготовку українських захисників

В СБУ наголосили, що росіяни мають шанс врятуватися на війні в Україні - здатися в полон і потім повернутися додому.

Російські окупанти, які перебувають в Україні, заздрять тим військовим, яких Росія відправляє в Сирію.

Про це йдеться в перехопленій розмові рашистів, яку оприлюднила Служба безпеки.

"Иванычу за*бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию", - зазначає російський десантник, який має досвід участі у сирійській війні.

Загарбник, підкреслили в СБУ, розраховував на легкі перемоги в Україні. Однак потрапив "під роздачу" на Запорізькому напрямку і змінив свою думку.

Ворожі підрозділи зазнають чималих втрат від постійних атак українських захисників. Окупант у розмові повідомив, що російська розвідка не працює якісно, а в українських бійців кращі екіпіровка та озброєння.

"Нас просто кидают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось", – розповів загарбник.

В СБУ наголосили, що росіяни мають шанс врятуватися на війні в Україні - здатися в полон і потім повернутися додому.

Спецслужба нагадала про номер "гарячої лінії" +380936886888. Зателефонувавши на неї, окупанти отримають детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.

Нагадаємо, директор військового штабу Євросоюзу, адмірал Ерве Блежан повідомив, що Росія втратила понад 250 000 своїх боєздатних військових і 60% танків.

Тим часом командувач сил оборони Києва заявив, що Київщина потужно підготувалася до можливого нового наступу.