Окупанти проводять рейди на Херсонщині в пошуках коригувальників, – Соболевський

На окупованій частині Херсонщини військові РФ проводять посилену фільтрацію, вони шукають коригувальників вогню. Також здійснюють тиск на місцевих підприємців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

“Дуже посилена фільтрація насправді. Гопри (Гола Пристань – ред.), Нова Каховка, Каховка – там постійно рейди проводять, вони шукають коригувальників вогню”, – розповів Соболевський.

За його словами, посилилися фільтраційні заходи в Каланчаку й Чулаківці.

Крім того, як зауважив Соболевський, шалений тиск здійснюється на підприємців і на “мінял”. З 1 січня агресори заборонили на загарбаній території використання гривні в обігу, вороги стежать за тим, щоб українські гроші не приймали. А за “мінялами” які нелегально в окупації здійснювали обмін валют, йде справжнє “полювання”.

Як пояснив Соболевський, завдяки “мінялам” населення мало можливість обмінювати рублі на гривні: оскільки українська банківська система в окупації вже не працювала, в обмін на перераховані на картки гроші, видавали готівку.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу міста Берислав загинули троє людей. Снаряд влучив у їхній будинок.