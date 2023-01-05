Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За два тижні з окупованих територій Запоріжжя змогла виїхати одна людина, – ОВА

“Коридор життя” між Василівкою і Запоріжжям закритий.

За два тижні з окупованих територій Запоріжжя змогла виїхати одна людина, – ОВА
Фото: Медіацентр Україна

Окупанти не дозволяють евакуацію через “коридор життя” у Запорізькій області. За два тижні з окупованих територій виїхала тільки одна людина.

Про це заявив у Медіацентрі Україна очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Основний напрямок, який у нас працював – „коридор життя“ між Василівкою і Запоріжжям в селі Кам’янське, закритий. За минулу добу пройшла одна людина”, – зазначив він.

За інформацію голови ОВА, виїхати з окупації зміг керівник одного з освітніх закладів, якого змушували колаборувати. Він відмовлявся, його привезли та висадили в Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам’янського.

 

“Це єдина людина, яка за останні майже два тижні змогла вийти з окупованих територій. Для всіх інших закритий шлях. Вони виставляли обмеження до 15 січня. Наразі немає ознак того, що там мінімально буде відкрито коридор і люди зможуть виїхати”, – сказав Старух.

Раніше повідомлялося, що окупанти обмежують вільне пересування громадян в Запорізької області та вимагають отримувати "перепустки" для виїзду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також