Росіяни повністю зруйнували 446 культурних пам’яток в Україні

Фото: suspilne.media Будинок 'Слово' у Харкові після бомбардування.

Унаслідок російської агресії в Україні постраждало 1 189 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, станом на 25 грудня 2022 року збитків зазнали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів – повністю зруйновані.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів, у селі Заворичі Київської області згоріла Георгіївська церква.