Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
ГоловнаКультура

Росіяни повністю зруйнували 446 культурних пам’яток в Україні

Найбільших збитків зазнала культурна інфраструктура Донеччини, Луганщини, та Київщини.

Будинок 'Слово' у Харкові після бомбардування.
Фото: suspilne.media
Будинок 'Слово' у Харкові після бомбардування.

Унаслідок російської агресії в Україні постраждало 1 189 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, станом на 25 грудня 2022 року збитків зазнали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури. З них майже третина – 446 об’єктів – повністю зруйновані.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

 

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів, у селі Заворичі Київської області згоріла Георгіївська церква. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також