Через санкції Росія поставляє нафту із значними знижками до Китаю і Індії, – Reuters

"Вся ця арктична нафта зазвичай йшла в ЄС, але тепер вона має йти кудись ще".

Росія збільшила поставки сирої нафти, видобутої в арктичному регіоні, до Китаю і Індії. Нафту продають із значними знижками.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що арктичні сорти Arco, Arco/Novy Port та "Варандей" зазвичай не прямували на схід, але тепер знаходять собі покупців у більш віддалених районах після того, як Європейський Союз, країни G7 та Австралія ввели в грудні стелю цін на російську нафту на додаток до ембарго ЄС на нафту з РФ.

Продавці віддають російську нафту з великими знижками, оскільки вони мають вищі витрати на доставку.

"Вся ця арктична нафта зазвичай йшла в ЄС, але тепер вона має йти кудись ще", – сказав сінгапурський трейдер.

Експорт арктичної сирої нафти в Індію неухильно зростає з травня: за даними Refinitiv, у листопаді було відвантажено рекордну кількість барелів – 6,67 млн барелів, а в грудні – 4,1 млн барелів. Більшість поставок склали сорти Arco, Arco/Novy Port, видобуті на родовищах "Газпром нафти".

Нафта Arco є високосірчистою нафтою з Приразломного родовища, тоді як якісніша нафта марки Novy Port з Новопокровського родовища є среднесірчистою.

Минулого тижня Індія імпортувала першу партію нафти сорту "Варандей", яку було завантажено в Мурманському порту наприкінці листопада, повідомили два джерела та дані Refinitiv.

Вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 тисяч барелів, який прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал, розвантажили в порту Кочин у Кералі 27 грудня для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd. Два інші вантажі за 600 тисяч барелів, завантажені в листопаді, були вивантажені в Роттердамі в Нідерландах. Незрозуміло, які компанії купили ці вантажі.

За словами одного з джерел на індійському нафтопереробному заводі, у Росії є досить добрі обсяги та інших марок, які пропонуються індійським покупцям.

Він додав, що валовий прибуток від сортів, що переробляються, таких як Arco і Novy Port, що закуповуються на умовах поставки, більш ніж на 10 доларів за барель вищий у порівнянні з американськими сортами нафти аналогічної якості, такими як Mars і West Texas Intermediate.

Інший трейдер сказав, що сира нафта Arco пропонувалася китайським покупцям за ціною на 9 доларів за барель нижче за ICE Brent на умовах доставки з корабля, але було неясно, за якою ціною були укладені угоди.

Нагадаємо, експорт російської нафти впав до мінімуму в 2022 році через санкції.

До кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%. РФ може продавати нафту на інші ринки, але зі значною знижкою на кожен барель.

Росія погрожує суттєво скоротити видобуток нафти у відповідь на санкції – до 500 000-700 000 барелів на день на початку 2023 року.