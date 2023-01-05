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Європейські ціни на газ впали до найнижчого з 2021 року рівня

Цьому посприяла тепла погода. 

Європейські ціни на газ впали до найнижчого з 2021 року рівня
Ілюстративне фото
Фото: aa.com.tr

Ціни на природний газ у Європі знизилися до рівня 2021 року на тлі відсутності сильного морозу та послабленню побоювань, що газу забракне. Базові фʼючерси впали на 11%, пише Bloomberg.

Нідерландські ф’ючерси на газ на січень впали до 64,22 євро за мегават-годину і торгувалися на рівні 64,30 євро о 17:30 4 січня. Це найнижчий рівень із листопада 2021 року. 

Агентство пояснює, що тепла погода в Європі стримала попит на опалення, а вітряна погода скорочує використання газу у виробництві електроенергії. 

"Ціни різко впали з другого тижня грудня, допомагаючи зменшити побоювання щодо тривалої кризи, яка руйнує економіку Європи. Якщо ціни залишаться низькими, це зменшить зростання інфляції в регіоні. Уникнення різкого похолодання залишить блок у сильній позиції, коли справа доходить до поповнення газосховищ після зими", – йдеться у матеріалі. 

Сховища все ще заповнені майже на 84%, а низький попит у святковий сезон навіть дозволив повернути частину газу в об’єкти. Цей буфер допоможе Європі протистояти будь-яким похолоданням пізніше взимку та зменшить дефіцит поставок із Росії.

Нагадаємо, на початку січня закупівельна ціна природного газу в Європі знизилася до мінімального рівня від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. 

Це у пʼять разів менше, ніж вартість у серпні, і ця ціна є найнижчою з 21 лютого 2022.

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