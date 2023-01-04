Tokyo Gas веде перемовини щодо купівлі американського виробника природного газу

Підрозділ Tokyo Gas Co Ltd веде перемовини стосовно купівлі американського виробника природного газу Rockcliff Energy, якою володіє приватна інвестиційна компанія Quantum Energy Partners. Сума угоди складає приблизно $4,6 мільярда, повідомили у вівторок джерела Reuters.
Якщо угода буде завершена, вона стане останнім кроком для японської компанії щодо забезпечення газу в юрисдикціях, які вважаються дружніми, важливість котрих зросла для залежної від імпорту азіатської країни після того, як ринки постачання цього товару були збурені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Найбільший постачальник газу для міст у Японії перебуває в розпалі портфельних змін, спрямованих на переміщення ресурсів у райони зростання. У жовтні Tokyo Gas погодилася продати свої частки в портфелі чотирьох австралійських проєктів зрідженого природного газу (СПГ) за 2,15 мільярда доларів підрозділу американської інвестиційної компанії EIG.
Вторгнення Росії в Україну призвело до скорочення потоків постачання газу до Європи та спонукало європейські країни імпортувати рекордні обсяги вантажів СПГ, обтяжуючи світові постачання та підвищуючи ціни.
Японія з бідними ресурсами працює над диверсифікацією російського сахалінського проєкту, на частку якого припадає 9% загального обсягу імпорту СПГ країни, який складає 74,3 мільйона тонн на рік.