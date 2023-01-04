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Резніков вперше у новому році поспілкувався зі своїм польським колегою

Сторони обговорили проєкти, які посилять українську армію.

Резніков вперше у новому році поспілкувався зі своїм польським колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше у 2023 році поспілкувався з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком.

Сторони обговорили проєкти, які посилять цьогоріч обороноздатність української армії.

“У мене був перший дзвінок у 2023 році з моїм польським колегою Маріушом Блащаком. Ми обговорили широкий спектр проектів, які планується реалізувати цього року, що значно підвищить обороноздатність української армії”, – зазначив Резніков у Твіттері.

Міністр також подякував полякам за непохитну підтримку у відсічі російській агресії.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023 році.

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