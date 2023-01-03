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Поляки визнали Зеленського політиком 2022 року у світі

На другому місці - Джозеф Байден.

Поляки визнали Зеленського політиком 2022 року у світі
Фото: ОПУ

Поляки визнали президента України Володимира Зеленського політиком 2022 року в світі. 

Про це повідомляє PAP.

У ході опитування найчастіше  людиною року в світовій політиці поляки називали Зеленського,котрий набрав 20%. На другому місці - президент США Джозеф Байден з 15%. Інші світові політики набрали не більше 1,4%. 

Політиком року в Польщі більшість поляків назвали президента Дуду - 12%. Також поляки часто називали прізвища прем’єра Польщі Матеуша Моравецького та експрем’єра, колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска – по 6%.

При цьому 55% опитаних підкреслили, що жоден політик у Польщі не заслуговує на звання людини 2022 року. Приблизно стільки ж, а саме 56%, не змогли назвати жодного світового політика, який заслуговував би на це звання.

Нагадаємо, американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Рраніше американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року. А 5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

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