У Ростові-на-Дону та області лунали вибухи, влада заявила про "літаючу кулю" (оновлено)

Губернатор сказав, що працювала ППОю

Ввечері 3 січня у російському Ростові-на-Дону та області чутно вибухи.

Про це повідомляє російська редакція Радіо Свобода.

“Імовірно, у місті та околицях працює ППО”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як пише російський телеграм-канал, мешканці Сімферополя у соцмережах повідомляють, що біля аеропорту чути звуки вибухів.

Оновлення 4 січня 10:24. Губернатор регіону заявив, що спрацювала ППО по "літаючому обʼєкту у вигляді кулі".

Як раніше повідомлялось, на Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа, є загиблий.

Нагадаємо, 26 грудня на російському військовому аеродромі Енгельс пролунав вибух, загинуло три людини. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники.