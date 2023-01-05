Повернути ЗАЕС під контроль України мають Збройні сили, – голова Енергоатому

“Ми не вважаємо реалістичним створення захисної зони навколо ЗАЕС”.

Зусилля МАГАТЕ по створенню зони безпеки навколо Запорізької АЕС не приносять результатів, тому повернути електростанцію під контроль України мають українські військові.

Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg президент Енергоатому Петро Котін.

Він нагадав, що шість реакторів ЗАЕС, котрі росіяни захопили 24 лютого, зазнають постійних постійних артилерійських і ракетних атак. Це створює ризик ядерної аварії на станції.

"Ми не вважаємо це реалістичним”, – заявив Котін про спробу МАГАТЕ створити зону захисту навколо ЗАЕС.

Голова Енергоатому вважає більш реалістичним сценарій повернення Запорізької АЕС під контроль України за допомогою українських військових.

“Ми сподіваємось на Збройні сили України. Якщо ЗСУ вдасться прорвати російську оборону та захопити південне місто Мелітополь, що знаходиться понад 100 кілометрів на південь від об’єкта, єдиним варіантом для окупантів буде залишити АЕС”, – наголосив він.

Нагадаємо, Україна пропонує, щоб ООН відправила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без домовленості з Росією.