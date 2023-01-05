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У Харкові обвинувачена в коригуванні ворожого вогню вийшла під заставу

Прокуратура буде клопотати, аби суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Харкові обвинувачена в коригуванні ворожого вогню вийшла під заставу
Фото: СБУ

У Харкові вийшла під заставу обвинувачена в коригуванні ворожого вогню по критичній інфраструктурі та передачі російським спецслужбам координат дислокації ЗСУ, повідомляє "Укрінформ".

Торік у квітні зловмисницю затримала Служба безпеки за підозрою у співпраці з рашистами. За інформацією спецслужби, за завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

В СБУ зазначили, що затримана передала координати і допомогла російській армії скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі Харкова. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів були загиблі та поранені.

Як повідомив "Харківський антикорупційний центр", затриманою виявилася уродженка Луганщини Дар'я Кригіна.

У грудні 2022-го Дзержинський районний суд Харкова змінив Кригіній запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тис. грн.

Зловмисниця кошти внесла і тепер перебуває на волі.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що прокурор уже подав апеляцію, щоб зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила соратника екснардепа Іллі Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.

Іншого коригувальника ворожого вогню затримали на Миколаївщині - чоловік скеровував удари рашистів по школах.

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