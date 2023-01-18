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​ До Румунії прибув літак-розвідник НАТО для відстеження російської військової авіації

Він розпочне вильоти найближчими днями та здійснюватиме їх виключно над територією Альянсу протягом кількох тижнів.

​ До Румунії прибув літак-розвідник НАТО для відстеження російської військової авіації
Літак E-3A
Фото: twitter.com/NATOAWACS

НАТО відправило до Румунії військовий розвідувальний літак Систем повітряного попередження та управління, щоби посилити присутність Альянсу у Східній Європі, а також для моніторингу воєнної активності Росії.

Про це повідомляється на сторінці Альянсу в Twitter.

Літак E-3A Airborne Early Warning and Control Systems (AWACS) на основі Boeing 707 оснащений радарами дальнього радіуса дії та датчиками, призначеними для виявлення загроз у повітрі та на землі у радіусі 312 тисяч квадратних кілометрів, може перебувати у повітрі до 11 годин без дозаправки.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати й захищати кожен дюйм території Альянсу. Наш AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Я дякую Румунії за розміщення літака, який робить важливий внесок у нашу [систему] раннього попередження", - заявляла нещодавно речниця НАТО Оана Лунгеску, яку цитує "Голос Америки".

В Альянсі нагадують, що у відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і літаків-заправників.

З лютого 2022 року системи AWACS НАТО також здійснюють регулярне патрулювання для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО. AWACS розпочне вильоти вже найближчими днями та здійснюватиме їх виключно над територією Альянсу протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше пресслужба НАТО повідомляла, що Альянс готує розгортання літаків спостереження з бортовою системою попередження та контролю (AWACS) у Бухаресті. Літаки планують прибути 17 січня 2023 року і будуть підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні та стежити за російською військовою активністю.

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