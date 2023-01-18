США ввели візові обмеження щодо 25 білорусів

Державний департамент США оголосив про введення візових обмежень щодо 25 білорусів у відповідь на продовження репресій режиму Олександра Лукашенка, зокрема, політично мотивований судовий процес проти лідера демократичної опозиції Світлани Тихановської.

Про це повідомив дерджавний секретар Ентоні Блінкен.

“Ці політично вмотивовані судові процеси є останніми прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі. Пані Тихановська очолює продемократичний рух із Вільнюса, захищає права людини та продовжує наполягати на демократичному переході в Білорусі”, – зазначено у повідомленні.

Санкції запроваджено, серед інших, членів Національних зборів Білорусі за їхню роль у прийнятті закону про санкціонування смертної кари для осіб, засуджених за ймовірні “спроби тероризму”. Деякі з них осіб також підтримали закон про позбавлення громадянства тих, хто перебуває за межами країни, звинувачених в “екстремізмі”, і конфіскацію майна за вчинення “недружніх дій щодо Білорусі”.

Загалом Держдепартамент запровадив візові обмеження для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року.

“Ми продовжуватимемо використовувати всі відповідні інструменти, щоб притягнути до відповідальності тих у Білорусі, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян”, – підсумував Блінкен.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, сформував новий підрозділ особистої охорони через недовіру до спецслужб, зокрема до білоруського КДБ.