Борис Пісторіус очолив міноборони Німеччини

У четвер він зустрінеться з очільником Пентагона, сторони говоритимуть про танки для України.

Міністерство оборони Німеччини очолив 62-річний Борис Пісторіус – однопартієць канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Про це пише BBC.

Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги – і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна. Очікується, що саме на цій зустрічі може бути ухвалено рішення про постачання західних танків Україні.

Деякі аналітики вважають, що Пісторіус має вплив на канцлера. Саме йому відводиться значна роль в ухваленні рішення щодо постачання танків Україні, попри те, що офіційно останнє слово буде за Шольцем.

Зміна військового керівництва Німеччини відбулася за кілька днів до чергової зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" на однойменній авіабазі в Німеччині. Вона має відбутися 20 січня.

Нагадаємо, Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а з 2017 року є членом земельного парламенту в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.

У питанні активів російських олігархів і їхню експропріацію Пісторіус закликав орієнтуватися на Канаду.

Крістіна Ламбрехт, яка обіймала посаду міністра оборони Німеччини з грудня 2021 року, подала у відставку у понеділок. Свій крок вона пояснила неможливістю ухвалювати виважені рішення під тиском, який чиниться на Німеччину у питаннях допомоги Україні.