​ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 117 770 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 3130 (+9);
- бойових броньованих машин -6225 (+10);
- артилерійських систем - 2108 (+4);
- РСЗВ - 442 (+1);
- засоби ППО - 220 (+0);
- літаків - 287 (+1);
- гелікоптерів - 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4);
- крилаті ракети - 749 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12);
- спеціальна техніка - 190 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом.