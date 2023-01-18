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​ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів

Загалльні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.

​ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 117 770 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 3130 (+9);
  • бойових броньованих машин -6225 (+10);
  • артилерійських систем - 2108 (+4);
  • РСЗВ - 442 (+1);
  • засоби ППО - 220 (+0);
  • літаків - 287 (+1);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12);
  • спеціальна техніка - 190 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом.

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