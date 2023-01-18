​ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів

Загалльні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 117 770 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 117770 (+820) осіб ліквідовано;

танків - 3130 (+9);

бойових броньованих машин -6225 (+10);

артилерійських систем - 2108 (+4);

РСЗВ - 442 (+1);

засоби ППО - 220 (+0);

літаків - 287 (+1);

гелікоптерів - 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4);

крилаті ракети - 749 (+0);

кораблі / катери - 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12);

спеціальна техніка - 190 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила відео зі знищення окупантів під Бахмутом.