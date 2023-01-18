Японія представить план щодо підтримки Києва проти вторгнення РФ у “відповідний момент”, – Білий дім

Японія активно займається проблемами України і у “відповідний момент” представить свій план щодо підтримки Києва проти російського вторгнення.

Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, пише “Голос Америки”.

“У прем'єр-міністра Кісіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України”, – заявив Кемпбелл, виступаючи у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрілися минулого тижня у Вашингтоні.

“Я очікую, що Японія у відповідний момент представить конкретні плани підтримки України у різний спосіб. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи з підтримки України, і є ключовим учасником”, – сказав Кемпбелл, додавши, що Японія “активізує” свої дії в цьому напрямку.

Фото: ЕРА/UPG Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Минулого тижня Кісіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що відсутність заперечень з боку світової спільноти може спровокувати аналогічні захоплення та зміну статусу територій та в інших регіонах, включно з Тайванем.

Японський прем'єр також заявив, що травневий саміт G7 у Хіросімі має продемонструвати твердий намір підтримки міжнародного порядку та верховенства закону.

Раніше в січні Кісіда поговорив телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським , заявивши, що він розгляне запрошення відвідати Київ залежно від “різних обставин”. Остаточного рішення про візит японського прем'єра до Києва поки що не ухвалено.

Нагадаємо, уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення України.