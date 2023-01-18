Японія представить план щодо підтримки Києва проти вторгнення РФ у “відповідний момент”, – Білий дім

Японія активно займається проблемами України і у “відповідний момент” представить свій план щодо підтримки Києва проти російського вторгнення.
Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, пише “Голос Америки”.
“У прем'єр-міністра Кісіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України”, – заявив Кемпбелл, виступаючи у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрілися минулого тижня у Вашингтоні.
“Я очікую, що Японія у відповідний момент представить конкретні плани підтримки України у різний спосіб. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи з підтримки України, і є ключовим учасником”, – сказав Кемпбелл, додавши, що Японія “активізує” свої дії в цьому напрямку.
Минулого тижня Кісіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що відсутність заперечень з боку світової спільноти може спровокувати аналогічні захоплення та зміну статусу територій та в інших регіонах, включно з Тайванем.
Японський прем'єр також заявив, що травневий саміт G7 у Хіросімі має продемонструвати твердий намір підтримки міжнародного порядку та верховенства закону.українським президентом Володимиром Зеленським, заявивши, що він розгляне запрошення відвідати Київ залежно від “різних обставин”. Остаточного рішення про візит японського прем'єра до Києва поки що не ухвалено.
Нагадаємо, уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення України.