Перша леді України Олена Зеленська презентувала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі українську формулу миру, яку раніше Президент представив лідерам G19.

Про це йдеться на сайті президента.

Формула містить десять конкретних пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

Фото: Сайт президента

Зеленська зазначила, що представляла формулу миру найперше в гуманітарному, людському вимірі, та розповіла про тих українців, які потребують реалізації її пунктів якнайшвидше.

“Мир у нашому розумінні не дорівнює перемир’ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з’єдналися сім’ї, які були роз’єднані війною. Єднання – це те, що повертає мир”, – сказала перша леді у зверненні.

Крім того, на полях Всесвітнього економічного форуму Олена Зеленська провела низку зустрічей.

Зокрема, дружина Глави держави подякувала президенці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за особисту увагу до України та допомогу, яку комісія надає для відновлення українських шкіл. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії також було обговорено шляхи підтримки розвитку сімейних форм виховання дітей в Україні.

Фото: Сайт президента Олена Зеленська і Урсула фон дер Ляєн

Фото: Сайт президента

Олена Зеленська також зустрілся з очільниками Швейцарської Конфедерації: президентом Швейцарії Аленом Берсе та головою Департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Нагадаємо, учасники 53-го Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії (World Economic Forum, або WEF) серед інших питань обговорять військову допомогу та повоєнне відновлення України.