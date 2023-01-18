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Олексій Резніков зустрівся зі новою очільницею міноборони Латвії

Сторони говорили про збільшення потужностей української армії. 

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своєю новообраною колегою з Латвії Інарою Мурнієце, яка прибула у Київ з першим візитом.

Про це очільник Міноборони повідомив у Твіттері.

“Був радий прийняти Інару Мурнієце у Києві під час її першого візиту як латвійської міністерки оборони”, – написав він. 

Олексій Резніков та Інара Мурнієце
Фото: Твітер Олексія Резнікова
Олексій Резніков та Інара Мурнієце

Сторони обговорили способи збільшення потужностей української армії. 

“Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором”,  – додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Мурнієце повідомила, що Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger та запропонувати навчання для українських військових.

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