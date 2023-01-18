Олексій Резніков зустрівся зі новою очільницею міноборони Латвії

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся зі своєю новообраною колегою з Латвії Інарою Мурнієце, яка прибула у Київ з першим візитом.

Про це очільник Міноборони повідомив у Твіттері.

“Був радий прийняти Інару Мурнієце у Києві під час її першого візиту як латвійської міністерки оборони”, – написав він.

Фото: Твітер Олексія Резнікова Олексій Резніков та Інара Мурнієце

Сторони обговорили способи збільшення потужностей української армії.

“Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором”, – додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Мурнієце повідомила, що Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger та запропонувати навчання для українських військових.