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На Миколаївщині збудували переправу через Інгулець замість знищеного мосту

Вона забезпечить безперебійне транспортне сполучення для населення оточуючих громад.

На Миколаївщині збудували переправу через Інгулець замість знищеного мосту
Фото: миколаївська ОВА

У Снігурівській громаді Миколаївської області ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець замість зруйнованого під час боїв з російськими окупантами.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

"У Снігурівській громаді ввели в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець, збудований завдяки Державній спеціальній службі транспорту", - йдеться у повідомленні.

Роботи над тимчасовою переправою розпочалися 20 грудня, а вже сьогодні є можливість запустити по ньому транспорт. Будівництво виконувалося особовим складом 36-го колійного полку Державної спеціальної служби транспорту.

Нова переправа забезпечить безперебійне транспортне сполучення для населення оточуючих громад.

Нагадаємо, в червні росіяни підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині для протидії контрнаступу ЗСУ.

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