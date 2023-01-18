Україні потрібно більше грошей, ніж 18 млрд євро від ЄС, - міністр фінансів Чехії

"Потреба в цих грошах буде навіть вищою, ніж ми думали в листопаді або грудні".

Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра зазначив, що Європейський Союз відправив Україні перші 3 млрд євро з кредитного пакету розміром 18 млрд євро, але деякі країни вже бачать, що цієї суми буде недостатньо.

Про це він заявив виданню Euractiv, передає "Європейська правда".

"Коли ви бачите сьогодні і щодня жорстокі атаки російської армії, все більше і більше шкоди, яку вони завдають інфраструктурі України, а також житловим районам, я припускаю, що потреба в цих грошах буде навіть вищою, ніж ми думали в листопаді або грудні", - сказав Станюра після зустрічі міністрів фінансів ЄС.

За його словами, для чеського уряду підтримка України є головним пріоритетом.

Чехія домовилася про пакет допомоги Україні під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Єдиною країною, яка активно блокувала цю підтримку, була Угорщина. Однак, за словами Станюри, дискусія серед міністрів щодо подальшої допомоги Україні була "короткою".

"Я переконаний, що багато країн мають таку ж точку зору, як і Чехія. Я думаю, що це більшість країн", - додав він.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

17 січня ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро.